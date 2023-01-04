04 Ocak 2023, Çarşamba
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CHP-İYİ Parti gerilimi sürüyor | 2018’in defterleri açıldı! CHP emanet oyları istiyor
6'lı masada "İYİ Parti-CHP" gerilimi sürerken şimdi de emanet oy tartışması başladı. CHP, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye verdiği emanet oyları geri almak için hesap yapmaya başladı. CHP'liler, İYİ Parti'ye giden emanet oyların 2023 seçimlerinde yeniden geri döneceği görüşünde.