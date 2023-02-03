03 Şubat 2023, Cuma
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CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması! İP’li Özlale: Onay makamı değiliz, 13 Şubat'ı TV'den öğrendik
6’lı koalisyonda aday tartışması sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz onay makamı değiliz" açıklamasında bulundu. Son gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.