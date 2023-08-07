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CHP İstanbul İl Kongresi neden önemli? Gözler tüzük değişikliğinde

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 10:29
CHP değişim tartışmaları eşliğinde kurultaya giderken gözler İstanbul kongresinde. CHP'de genelbaşkanı İstanbul delegesi mi belirleyecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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