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CHP İstanbul için iki aday! CHP'de dengeler nasıl değişir?

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 15:37
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İstanbul İl Kongresi hafta sonu yapılacak. Kurultay’a giden süreçte İstanbul İl Kongresi büyük önem taşıyor. Zira Kurultay’a en fazla delege İstanbul'dan seçilecek. Notlar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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