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CHP-İP arasında Saraçhane krizi! CHP yönetimi Akşener'in "izin almam" sözlerine ne yanıt verecek?

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 13:20
Güncelleme:24.12.2022 14:52
CHP ve İYİ Parti arasında Saraçhane krizi sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Saraçhane'ye gitmek için kimseden izin almam fena çarparım.'' dedi. Peki Meral Akşener'in sert söylemine CHP yönetimi ne yanıt verecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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