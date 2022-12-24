CHP-İP arasında Saraçhane krizi! CHP yönetimi Akşener'in "izin almam" sözlerine ne yanıt verecek?

CHP ve İYİ Parti arasında Saraçhane krizi sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Saraçhane'ye gitmek için kimseden izin almam fena çarparım.'' dedi. Peki Meral Akşener'in sert söylemine CHP yönetimi ne yanıt verecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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