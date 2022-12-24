24 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP-İP arasında Saraçhane krizi! CHP yönetimi Akşener'in "izin almam" sözlerine ne yanıt verecek?
CHP ve İYİ Parti arasında Saraçhane krizi sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Saraçhane'ye gitmek için kimseden izin almam fena çarparım.'' dedi. Peki Meral Akşener'in sert söylemine CHP yönetimi ne yanıt verecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.