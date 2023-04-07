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CHP ile Muharrem İnce arasında teklif tartışması

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Giriş: 07.04.2023 11:35
HDP destekli yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye işbirliği teklifi götürdüklerini açıkladı. İnce, bu iddiaya "Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde bana ittifak teklif edilmedi" yanıtını verdi. Ardından teklif götüren isimlerden açıklamalar geldi. İnce, o açıklamaları da "Teklif yapılıyormuş gibi yapıldı" diye yanıtladı.
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