CHP ile Muharrem İnce arasında 'FETÖ-PKK' kavgası: 'Gündemimizde yoksun' mesajı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, CHP'ye FETÖ ve PKK'lıları aldığını iddia etmişti. İddialarla ilgili Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken İnce'ye yanıt, partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. İnce'ye ''Gündemimizde yoksun" mesajı veren Özel, İnce'nin açıklamalarının husumetten kaynaklandığını ima etti.