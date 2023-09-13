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CHP ile İYİ Parti arasında restleşme! 'Yerel' kaos başladı! Mansur Yavaş'tan Akşener'e aba altından sopa

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Giriş: 13.09.2023 23:38
CHP ile İYİ Parti arasında seçim hezimetinin ardından baş gösteren kaos günden güne katlanarak devam etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçede kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Karara ilişkin CHP yandaşı Öztürk’e konuşan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi. Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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