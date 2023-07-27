CHP ile İYİ Parti arasında protokol krizi! Akşener sağ kolu üzerinden mesaj gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole İYİ Parti'nin tepkisi sürüyor. Meral Akşener'in sağ kolu Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden ağır bir göndermede bulundu. İYİ Partili Özlale, ayrıca cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde İYİ Parti'nin eleştirilerine kulak tıkandığı için seçimin kaybedildiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN