27 Temmuz 2023, Perşembe
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CHP ile İYİ Parti arasında protokol krizi! Akşener sağ kolu üzerinden mesaj gönderdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole İYİ Parti'nin tepkisi sürüyor. Meral Akşener'in sağ kolu Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden ağır bir göndermede bulundu. İYİ Partili Özlale, ayrıca cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde İYİ Parti'nin eleştirilerine kulak tıkandığı için seçimin kaybedildiğini söyledi.