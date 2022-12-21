CHP ile İYİ Parti arasında “İç işlerimize karışmayın” tartışması! Akşener Kılıçdaroğlu’na ne cevap verecek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Saraçhane' buluşması 6'lı masada ipleri gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki isme mesaj niteliğinde üst üste salvolar gelince Meral Akşener'in, İYİ Partililerden Kılıçdaroğlu'na cevap vermemesini istediğini iddia edilmişti. Hatta “Çarşamba'yı bekleyin” talimatı verdiği kulislere yansımıştı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

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