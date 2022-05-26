26 Mayıs 2022, Perşembe
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CHP ile HDP Türkiye karşıtlığında birleşti! Türkiye aleyhine röportaj
Terör örgütü PKK/YPG/PYD’yi desteklediği için Türkiye tarafından NATO'ya üyeliğine soğuk bakılan Finlandiya'ya CHP ve HDP'li vekiller destek verdi. Finlandiya medyasına Türkiye aleyhine röportaj veren CHP'li Çeviköz, partisinin Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi. HDP'li Özsoy ise PKK/YPG'li teröristleri DEAŞ'a karşı savaşan özgürlük savaşçıları şeklinde nitelendirdi.