11 Aralık 2023, Pazartesi
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"CHP ile görüşmeyin" talimatı
Muhalefette sular durulmak bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak kapısını sıkı sıkıya kapatmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tabanda, iş birliği sinyali ile İYİ Parti seçmenine mesaj göndermişti. Ancak Özgür Özel'in bu planı, bakın Akşener'e nasıl takıldı.