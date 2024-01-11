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CHP ile DEM Parti masaya oturacak! DEM CHP’den ne isteyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 09:11
DEM Parti Eş Genel Başkanları bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Peki ziyarette neler konuşulacak? CHP, DEM Parti ile anlaşmaya yakın mı? İşte tüm ayrıntılar…
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