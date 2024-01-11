CHP ile DEM Parti masaya oturacak! DEM CHP’den ne isteyecek?

DEM Parti Eş Genel Başkanları bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Peki ziyarette neler konuşulacak? CHP, DEM Parti ile anlaşmaya yakın mı? İşte tüm ayrıntılar…

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