07 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme
CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme

CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2025 19:27
DEM Parti'nin İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i meclisteki makamında ziyaret etti. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası yapıcı ve olumlu açıklamalar geldi. CHP genel başkanı özgür özel, bu süreçte atılacak her t��rlü adımı destekleyeceklerini dile getirirken, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise ''evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. '' diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme
CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme
CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme
Irak’tan Ankara’ya kritik ziyaret!
Irak'tan Ankara’ya kritik ziyaret!
TSK teröre darbe üstüne darbe vuruyor
TSK teröre darbe üstüne darbe vuruyor
Teröristler kaçarken köye mayın döşedi!
Teröristler kaçarken köye mayın döşedi!
Ferdi Tayfur’un kabrine ziyaret sürüyor!
Ferdi Tayfur'un kabrine ziyaret sürüyor!
Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatı!
Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatı!
İşte yağmalandı algısı yapılan Nesimi Türbesi!
İşte yağmalandı algısı yapılan Nesimi Türbesi!
Başkan Erdoğan Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Barzani'yi kabul etti
Münbiç’te asfaltlama çalışması
Münbiç'te asfaltlama çalışması
Türkiye’nin geri dönüşü serencamı!
Türkiye’nin geri dönüşü serencamı!
Trump’ın 51. eyalet Kanada ısrarı
Trump'ın "51. eyalet Kanada" ısrarı
DEM Parti’nin CHP’ye ziyareti!
DEM Parti’nin CHP'ye ziyareti!
Daha Fazla Video Göster