CHP ile DEM arasında 1 saat 35 dakikalık görüşme

DEM Parti'nin İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i meclisteki makamında ziyaret etti. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası yapıcı ve olumlu açıklamalar geldi. CHP genel başkanı özgür özel, bu süreçte atılacak her t��rlü adımı destekleyeceklerini dile getirirken, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise ''evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. '' diye konuştu.

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