CHP içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup: Yerel seçimler öncesi kurultay yapıp genel başkan adayı olmayın

Seçimlerde yaşanan büyük hezimete rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'deki ayaklanmalar sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarına kulak asmayan Kılıçdaroğlu'na karşı bir çağrı daha geldi. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." çağrısında bulundu.