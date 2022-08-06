06 Ağustos 2022, Cumartesi
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CHP her fırsatta dini değerleri hedef aldı
CHP’liler her fırsatta dini değerleri hedef aldı. Son olarak yüksek askeri şura toplantısı öncesi bir açıklama yapan İzmir Milletvekili Murat Bakan, inancı gereği ibadet eden askerlere tehditler savurdu.