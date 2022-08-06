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CHP her fırsatta dini değerleri hedef aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 12:55
CHP’liler her fırsatta dini değerleri hedef aldı. Son olarak yüksek askeri şura toplantısı öncesi bir açıklama yapan İzmir Milletvekili Murat Bakan, inancı gereği ibadet eden askerlere tehditler savurdu.
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