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CHP, HDP’ye açık desteğini ilan etti! Milli projeler neden tehdit ediliyor? Kurgu siyasetinin amacı ne?

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Giriş: 24.06.2021 09:17
Anayasa Mahkemesi’nin iddianamesini kabul ettiği kapatma davasında CHP, HDP'ye açık desteğini ilan etti. İzmir ve Diyarbakır’da parti binalarını hedef alan provokatif saldırılar gerçekleşti. İYİ Parti’nin medya rahatsızlığı sürüyor. Meral Akşener A Haber’i heder aldı, gazeteciler dövüldü. Öte yandan İYİ Parti’nin ve CHP’nin kurgu siyaseti gündem de sıcak yerini koruyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun "provokasyonlara hazırlıklı olun" sözleri ne anlama geliyor? CHP kapatma davasına neden karşı? Kurgu siyasetinde kim hangi rolde?  İYİ Parti’nin kurgu siyasetinin amacı ne? Avrupa Birliği Kılıçdaroğlu'na neden söz verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz değerlendirdi.
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