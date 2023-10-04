CHP-HDP’den başörtüsünü hedef aldı! LGBT ve eşcinsel evliliğe destek

CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlilikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN