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CHP-HDP’den başörtüsünü hedef aldı! LGBT ve eşcinsel evliliğe destek

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Giriş: 04.10.2023 09:10
CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlilikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi.
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LGBT ve eşcinsel evliliğe destek
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