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CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral vererek PKK'yı Türkiye'de meşrulaştırmaya çalışıyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu

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Giriş: 26.01.2021 23:49
Güncelleme:26.01.2021 23:50
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teröristlere HDP, CHP ve İYİ Parti'nin moral verdiğini belirten Yıldırım, 3 partinin de Türkiye'de terör örgütü PKK'yı meşru hale getirme amacı taşıdığını ifade etti. HDP'nin kapatılıp yerine yeni parti kurulması durumunda da bu yeni oluşumun oy oranında düşme olacağını kaydeden Yıldırım, HDP'nin aldığı maddi parti desteğine de değindi. İşte detaylar... .
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