29 Mart 2023, Çarşamba
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CHP-HDP pazarlığında PKK'nın eylemsizlik kararı da var mıydı?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanması ve ardından HDP'nin de desteğini alması CHP liderinin HDP ile oturduğu pazarlık masasında ne vadettiği sorusunu gündeme getirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, terör örgütü PKK kanadından gelen "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" açıklamasının Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlıkla ilgili olduğuna dikkat çekerken "HDP ile CHP arasında yapılan gizli pazarlıkta 'Seçime kadar terör eylemi yapılmayacak' maddesi de var mıydı?" sorusunu yöneltti.