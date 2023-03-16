CHP HDP görüşmesi tepkiler üzerine öne mi çekilecek?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağının duyurulmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan görüşme daveti gelmişti. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" demişti