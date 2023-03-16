16 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP HDP görüşmesi tepkiler üzerine öne mi çekilecek?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağının duyurulmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan görüşme daveti gelmişti. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" demişti