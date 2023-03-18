CHP HDP buluşma planına Bahçeli’den tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferinin Yıldönümü mesajında, bugün de Türkiye’nin derin ve sinsi bir ablukanın hedefinde olduğunu vurguladı. Zaferin yıldönümünde gerçekleşmesi planlanan ancak tepkiler üzerine ertelenen CHP HDP buluşmasını hedef aldı.