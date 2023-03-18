18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki

CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 16:04
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferinin Yıldönümü mesajında, bugün de Türkiye’nin derin ve sinsi bir ablukanın hedefinde olduğunu vurguladı. Zaferin yıldönümünde gerçekleşmesi planlanan ancak tepkiler üzerine ertelenen CHP HDP buluşmasını hedef aldı.
CHP HDP buluşma planına Bahçeli’den tepki
CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki
İşte yeni modelin çalışma sistemi
İşte yeni modelin çalışma sistemi
AFAD sözde bağışçıları ifşa edecek
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Kılıçdaroğlu’na Tutum Belgesi dayatması
Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması
Nisanda gök Türklerin!
Nisanda gök Türklerin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
Halk TV’den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Halk TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Çanakkale Destanı’nın 108. Yılı
Çanakkale Destanı'nın 108. Yılı
Tarihi ziyarette enerji ve ticaret vurgusu
"Tarihi ziyarette enerji ve ticaret vurgusu"
Zulme karşı dikilen bayrak!
Zulme karşı dikilen bayrak!
Daha Fazla Video Göster