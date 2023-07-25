25 Temmuz 2023, Salı
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CHP-Halk TV tartışması büyüyor! Enver Aysever: İnkar ederlerse Mudanya dosyasını açarım
CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesinin ardından devam eden tartışmalara CHP destekçisi gazeteciler de katıldı. Enver Aysever, Halk TV’nin tapusunun CHP'nin elinde olduğunu söyledi ve Halk TV'nin finansal destek için CHP'li belediyelere haraca bağladığını anlattı.