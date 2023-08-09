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CHP grubunda tartışmalı anlar! Nejla Işık isimli kadının dikkat çeken görüntüleri

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 09:36
CHP 15 gün sonra Meclis'i yine olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhur İttifakı üyeleri özellikle deprem bölgesindeki milletvekilleri sahadaki işlerini yarım bırakıp genel kurul çalışmaları için Ankara'ya döndü. Milletvekilleri olağanüstü toplantı çağrısını CHP'nin parti içindeki liderlik mücadelesini gizlemek, gündem değiştirmeye çalışmak olarak yorumladı.
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