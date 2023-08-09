09 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP grubunda tartışmalı anlar! Nejla Işık isimli kadının dikkat çeken görüntüleri
CHP 15 gün sonra Meclis'i yine olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhur İttifakı üyeleri özellikle deprem bölgesindeki milletvekilleri sahadaki işlerini yarım bırakıp genel kurul çalışmaları için Ankara'ya döndü. Milletvekilleri olağanüstü toplantı çağrısını CHP'nin parti içindeki liderlik mücadelesini gizlemek, gündem değiştirmeye çalışmak olarak yorumladı.