CHP grubunda tartışmalı anlar! Nejla Işık isimli kadının dikkat çeken görüntüleri

CHP 15 gün sonra Meclis'i yine olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhur İttifakı üyeleri özellikle deprem bölgesindeki milletvekilleri sahadaki işlerini yarım bırakıp genel kurul çalışmaları için Ankara'ya döndü. Milletvekilleri olağanüstü toplantı çağrısını CHP'nin parti içindeki liderlik mücadelesini gizlemek, gündem değiştirmeye çalışmak olarak yorumladı.

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