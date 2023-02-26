26 Şubat 2023, Pazar
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CHP grubu cumhurbaşkanlığı aday sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi! Bir aday üzerinde de anlaştılar
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere az bir süre kalmasına rağmen altılı masa halen bir aday üzerinde uzlaşabilmiş değil. Aday olmak için tüm kartları kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in canlı yayındaki sözlerinin ardından bu sabah kurmaylarını acilen topladı. CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday sürecinde tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ayrıca toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi.