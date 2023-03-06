06 Mart 2023, Pazartesi
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CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık! Parti merkezinin önünde platform kuruluyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla yola 5'li olarak devam eden koalisyonun aday olarak bugün Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanması bekleniyor. CHP Genel Merkezi önünde bir hazırlık da var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu CHP Genel Merkezi’nin önünden detayları anlattı.