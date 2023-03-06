06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık! Parti merkezinin önünde platform kuruluyor

CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık! Parti merkezinin önünde platform kuruluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2023 11:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla yola 5'li olarak devam eden koalisyonun aday olarak bugün Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanması bekleniyor. CHP Genel Merkezi önünde bir hazırlık da var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu CHP Genel Merkezi’nin önünden detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık!
CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık!
İYİ Parti ifşa etti! Vekil pazarlığı...
İYİ Parti ifşa etti! Vekil pazarlığı...
Kartele büyük darbe!
Kartele büyük darbe!
Akşener’e yeşil ışık mı?
Akşener'e yeşil ışık mı?
Aday Kılıçdaroğlu mu?
Aday Kılıçdaroğlu mu?
İstanbul’un deprem afet konteynerleri!
İstanbul’un deprem afet konteynerleri!
Deprem mahalleyi yerle bir etti!
Deprem mahalleyi yerle bir etti!
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
İşte örnek dönüşüm!
İşte örnek dönüşüm!
İYİ Parti’de sürpriz aday Şen mi?
İYİ Parti’de sürpriz aday Şen mi?
Koalisyon adayı bugün açıklar mı?
Koalisyon adayı bugün açıklar mı?
Cüzdandan çıkan acı detay!
Cüzdandan çıkan acı detay!
Daha Fazla Video Göster