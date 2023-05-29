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CHP Genel Merkezi sessizliğe büründü! Muhalefette süreç bundan sonra nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 09:00
Sandıklardan ilk sonuçların gelmesi ile birlikte CHP Genel Merkezi sessizliğe büründü. Peki gece boyunca durum nasıldı? A Haber muhabiri Murat Sekban CHP Genel Merkezi önünde detayları aktardı.
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