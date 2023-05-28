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CHP Genel Merkezi önünde "istifa" kavgası! Partililer saldırdı

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 22:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini ikinci turunu önde tamamlamasının ardından CHP Genel merkezi önünde istifa kavgası çıktı. İstifa şeklinde slogan atanlara partililer saldırdı.
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