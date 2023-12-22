CHP Genel Başkanlarının genel huyu: Namus ve şeref sözünü yutmak! Fırdöndü Özel'den "ön seçimcik" listesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 126 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "namus ve şeref sözü" verdiği "ön seçim" ise sadece 35 seçim bölgesiyle sınırlandırıldı. "Ön seçimcik" yapılacak bölgelerin çoğunun nüfusu az belde ve ve ilçelerden oluşması dikkat çekti.