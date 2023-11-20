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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye düşmanı Chakar’ın elini öptü

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Giriş: 20.11.2023 15:47
CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özgür Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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