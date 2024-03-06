06 Mart 2024, Çarşamba
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı azarladı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV canlı yayınında, kendisine soru soran CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın'ı azarladı. Payzın'ın sorduğu sorunun cevabını beklemeden reklama gitme talebine kızan Özgür Özel, "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabını daha kısa alıp öyle reklama gitmek lazım." ifadelerini kullandı.