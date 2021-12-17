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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 09:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yaman çelişkiye daha imza attı. Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı. İşte detaylar...
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