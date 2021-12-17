17 Aralık 2021, Cuma
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yaman çelişkiye daha imza attı. Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı. İşte detaylar...