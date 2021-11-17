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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme sözleri! Kendisiyle çelişti

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Giriş: 17.11.2021 23:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekerken Kılıdaroğlu'nun 'helalleşme' meselesine ilişkin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hellaleşmenin nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntülerin ardından "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi.

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