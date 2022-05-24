CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti? CHP Atatürk konusunda samimi mi?

CHP sık sık, iktidarı Atatürk karşıtı olmakla suçluyor. En son, Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapılması projesi ile bu tartışmalar yeniden başladı. Peki CHP Atatürk konusunda samimi mi? CHP'de neden sürekli Atatürk tartışması yaşanıyor? İşte tüm merak edilenler…