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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırladığı FETÖ'cü askeri öğrenci Yunanistan'a kaçtı

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 09:53
Güncelleme:28.01.2023 09:54
CHP, İYİ Parti ve HDP'nin TBMM'de ağırladığı, FETÖ'cü askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya Yunanistan'a kaçtı. Çetinkaya'nın annesinin de Almanya'ya gittiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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