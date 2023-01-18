18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘yolumdan dönmem’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘yolumdan dönmem’ mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 09:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan CHP medyası da dahil bazı çevrelere dolaylı yoldan sert mesajlar verdi, ''Bay kemal yolundan dönmez'' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolumdan dönmem mesajı!
"Yolumdan dönmem" mesajı!
Aşılarda yan etki tartışması!
Aşılarda yan etki tartışması!
KKTC’den Geçitkale hamlesi!
KKTC’den Geçitkale hamlesi!
İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni!
İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni!
Ona sadece aziz milletin evlatları dokunabilir
"Ona sadece aziz milletin evlatları dokunabilir"
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Tele 1’deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Altılı masada ’kazanamayacağız’ paniği!
Altılı masada 'kazanamayacağız' paniği!
Emine Erdoğan’dan çağrı
Emine Erdoğan’dan çağrı
Türkiye’den İsveç’e ikaz
Türkiye'den İsveç'e ikaz
Fuat Oktay’dan müjdeli haber
Fuat Oktay'dan müjdeli haber
Türk SİHA’ları hangi ülkelere ihraç edildi?
Türk SİHA'ları hangi ülkelere ihraç edildi?
Daha Fazla Video Göster