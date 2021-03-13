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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe ilginç çözüm önerisi

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Giriş: 13.03.2021 00:57
Manisa’da muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, işsizliğe çözüm olarak her muhtara bir özel kalem müdürü atanmasını önerdi.
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