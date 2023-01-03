CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cezaevlerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyorlar." ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun "özgür kalsın" dediği Demirtaş için, "Selahattin bizim parçamız" ifadelerini kullanmıştı.