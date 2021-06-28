CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden yalana sarılıyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Artık yalan söylemekte sınır tanımıyorlar!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalanlarını neden ısrarla sürdürüyor? Örgütlü yalanların amacı ne? Algı operasyonlarının amacı ne? CHP yandaşı Oda TV yalan haberlerle neden yalan haberlele algı operasyonları yapıyor?

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