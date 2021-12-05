05 Aralık 2021, Pazar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "milletin sesi" demişti! Biri FETÖ şüphelisi diğeri suç makinesi çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan C.Y.'nin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın şüphelisi olduğu, aynı mitingde konuşma yapan M.T.'nin ise "kasten yaralama, tehdit ve evden hırsızlık" suçunu işlediği ve babası S.T.'nin de PKK/KCK mahalli komitesinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı öğrenildi.