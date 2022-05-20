20 Mayıs 2022, Cuma
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez müteahhitleri tehdit etti! Toplumun her kesimine savaş açtı
Öğretmenler, doktorlar, hakimler, savcılar ve esnaf. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren hemen hemen toplumun her kesimini hedef aldı.