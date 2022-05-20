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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez müteahhitleri tehdit etti! Toplumun her kesimine savaş açtı

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Giriş: 20.05.2022 21:35
Öğretmenler, doktorlar, hakimler, savcılar ve esnaf. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren hemen hemen toplumun her kesimini hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez müteahhitleri tehdit etti! Toplumun her kesimine savaş açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez müteahhitleri tehdit etti! Toplumun her kesimine savaş açtı
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