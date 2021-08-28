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CHP Gençlik Kolları'nın "Sevgi bazıları için 17 harflidir" videosu çalıntı çıktı! Tepki yağdı: Ajansınız bile beceriksiz

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Giriş: 28.08.2021 15:55
CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sempatiyi gösterme amacıyla "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı bir video yayınladı. Ancak videonun Digiturk'ün 9 yıl önceki reklamı olduğu ortaya çıktı. Şirketin reklamını çalarak kendi logosun yerleştiren CHP alay konusu oldu. Sosyal medyadan, "Beceriksiz ajans şimdi de reklam çalmış." yorumları yapıldı.
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