CHP Gençlik Kolları'nın "Sevgi bazıları için 17 harflidir" videosu çalıntı çıktı! Tepki yağdı: Ajansınız bile beceriksiz

CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sempatiyi gösterme amacıyla "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı bir video yayınladı. Ancak videonun Digiturk'ün 9 yıl önceki reklamı olduğu ortaya çıktı. Şirketin reklamını çalarak kendi logosun yerleştiren CHP alay konusu oldu. Sosyal medyadan, "Beceriksiz ajans şimdi de reklam çalmış." yorumları yapıldı.