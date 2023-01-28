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CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını videoyla ilan etti

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Giriş: 28.01.2023 22:33
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. 4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.
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