'CHP gayri milli' sözleri Can Ataklı'yı kızdırdı: Aslı Baykal'a hakaretler savurdu

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. Baykal, istifa gerekçesi olarak partinin gayri milli bir pozisyona gelmesini ve savrulmasını göstermişti. Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.