CHP fondaşı TELE 1'de bir kez daha terör güzellemesi! Sözde yazar Dorsay 'Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar' dedi

Daha önce de Türkiye karşıtı söylemler ve hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın da aralarında bulunduğu, CHP fondaşı TELE 1'de yayınlanan program sırasında bir skandala daha imza atıldı. Sözde yazar Atilla Dorsay'ın aşağılık Yılmaz Güney ve 'Kürdistan' yorumları zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Terör güzellemesi yapan Dorsay, "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim?" diyerek skandal ifadeler kullanırken, bununla yetinmedi ve "Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar" diyerek büyük bir hadsizliğe imzasını attı.