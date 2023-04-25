CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan 7 başlı yönetim vaadine tepki! Meral Akşener'in sözlerini hedef aldı "Bunlar nasıl ülke yönetecek" dedi

CHP'nin fondaş medya ayaklarından olan TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikilisi için söylediği "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" tanımlamasına büyük tepki gösterdi. 7'li cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne karşı çıkan Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız. Karşınızdaki insanlar da 'bunlar nasıl yönetecek' diye sorar." ifadelerini kullandı.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP destekli 6'lı koalisyon masası, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülü sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını açıkladı ve 7 cumhurbaşkanı yardımcısı vaadiyle yola çıktı. 7 yardımcılı formül başta CHP medyası olmak üzere birçok kesim tarafından büyük tepki çekerken, "Bu kadar başlı yönetim nasıl olur?" sorusunu akıllara getirdi.

AKŞENER HEDEFTE

Süreç sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ı arkasına alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı mitingde "Sizden etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, evladınız Mansur Yavaş'a oy vermenizi istiyorum. Bunun için; 1 oyunuz Kemal'e, 1 oyunuz Meral'e." ifadelerini kullanınca yeniden CHP yandaşı medyanın hedefi oldu.

YANARDAĞ'DAN 7 BAŞLI YÖNETİM VAADİNE TEPKİ

CHP tarafından fonlanan ve İYİ Parti'den reklam alamadığı için geçtiğimiz dönemde Akşener'i adeta topa tutan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş hakkındaki sözleri sonrası Akşener'i bir kez daha hedef aldı. Akşener'in "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" sözlerine tepki gösteren Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu da var 8 eder. Abartmanın gereği yok, yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız" diye konuştu.

"NASIL YÖNETECEKSİNİZ DİYE SORARLAR"

Yanardağ konuşmasının devamında şu ifadeleri de kullandı: Yetkinin bu kadar dağıldığı ve parçalandığı cumhurbaşkanlığın etkin ve hızlı karar almak AK Parti'nin yarattığı tahribatı, Cumhuriyet'i imha girişimini sonucunda ortaya çıkan bir devlet enkazını ortadan kaldırmazsınız.

Sayın Akşener 6'lı Masayı ya da Millet İttifakını terk ederek yaptığı hata için bunun altını sürekli çiziyor, karşısındaki insan da bunlar nasıl yönetecekler diye size sorarlar.