27 Haziran 2023, Salı
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CHP fondaşı Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesçi'yi azarladı: Beğendiniz mi? Ben beğenmedim! İnsanlık dışı yaklaşım sosyal medyada büyük tepki çekti
CHP’nin tetikçi fondaşı Fatih Portakal, program sırasında çalışma arkadaşını azarladı. Yunanistan seçimlerinde yaşananları aktaran ‘dış sesçi’yi rencide eden Portakal sosyal medyada eleştirilen odağı oldu. Fondaş gazeteci Portakal, “Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim” diyerek skandal ve insanlık dışı bir yaklaşım sergiledi.