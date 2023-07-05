05 Temmuz 2023, Çarşamba
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CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi: Seçim sonuçları ters ilan edildi o yüzden muhalefet aslında kazandı
Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkasındaki fondaşlar kollamaya devam ediyor. Son olarak Can Ataklı Youtube üzerinden yaptığı yayında seçim sonuçların ters ilan edildiğini ifade ederken "Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...