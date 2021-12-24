CHP FETÖ'den ihraç edilen KHK'lıları da bağrına basacak! Tanrıkulu "hazırlıklar tamam" dedi

Terör örgütü PKK'lı teröristlere SİHA ile düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı açık açık ifade etmekten çekinmeyen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, iktidar değiştiğinde FETÖ'den ihraç edilen KHK'lıları da kucaklayacaklarını söyledi. Terör örgütlerine TV ekranlarında destek verip koruma altına alacaklarını söyleyen Tanrıkulu, bunun için tüm hazırlıklarının tamamladığını ifade etti.