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CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon! Tek kelime eleştiriye tahammül yok

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Giriş: 28.08.2023 10:55
Güncelleme:28.08.2023 11:03
Türkiye tarihinin en kritik seçimini büyük bir hezimetle kaybeden CHP'de yer yerinden oynuyor. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile şehrin eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün tartışması partideki gerilimi gözler önüne serdi. CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu ve tarihi bir seçimi kaybettiğine dikkat çeken eski İl Başkanı Görgöz, parti yönetiminin eleştirel hiçbir yoruma tahammül etmemesine isyan etti. CHP'li vekilin, konuşmasını sesini yükselterek sabote etmesine de çok sert tepki gösteren Görgöz "Hadi oradan" diyerek Köksal'a yanıt verdi. İşte parti için demokrasi ve ifade özgürlüğünü yitiren CHP'deki yüksek tansiyonun küçük bir özeti...
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